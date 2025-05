Der US-Biotechkonzern Moderna hat grünes Licht von der US-Arzneimittelbehörde FDA für die nächste Generation eines Covid-19-Impfstoffs für alle Menschen ab 65 Jahren erhalten. Der Impfstoff sei auch für Personen zwischen zwölf und 64 Jahren mit mindestens einem Risikofaktor genehmigt worden, teilte Moderna am Samstag mit. Das Unternehmen geht davon aus, den Impfstoff mit dem Namen mNEXSPIKE, der in Kühlschränken statt in Gefrierschränken gelagert werden kann, für die Saison der Atemwegserkrankungen 2025/2026 verfügbar zu machen.