«Wenn wir die richtige ‌Partnerschaft ⁠mit der deutschen Bundesregierung finden würden, wären diese Anlagen eine interessante ⁠Option - im Vergleich zu einem Neubau», sagte Moderna-Chef Stéphane Bancel dem «Handelsblatt» in einem ‌am Mittwoch veröffentlichten Bericht. Auch die Weiterbeschäftigung von ‌Biontech-Mitarbeitern, die von den Werkschliessungen betroffen ​sind, sei in diesem Fall eingeplant. Bancel betonte, er führe derzeit Gespräche mit der Regierung über eine langfristige Zusammenarbeit, ähnlich wie sie Moderna bereits in Grossbritannien und Kanada eingegangen sei. «Es ist kein ‌Zufall, dass ich aktuell in Berlin bin. Ich möchte wirklich investieren.»