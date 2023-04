Sie investieren in einen Wachstumsmarkt. Hohe Zinsen setzen die Bewertungen unter Druck. Inwiefern zeichnet sich jetzt eine Trendwende ab?

Wir sehen mit potenziell sinkenden Zinsen Chancen, was der Markt aber teilweise bereits eingepreist hat. Ich habe aber ein paar Fragezeichen bezüglich des Kapitalmarkts. Während Wachstumswerte aus dem Tech-Bereich seit dem Jahresbeginn wieder angezogen haben, bleibt Biotech zurück. Betreffend der Refinanzierungsproblematik besteht noch nicht genügend Klarheit. Wenn hier eine Kehrtwende geschieht, dann wird es recht drastische Kursbewegungen in die Höhe geben. Die starken Korrekturen, die wir jetzt gesehen haben, mündeten in der Vergangenheit immer in einer klaren Aufwärtsbewegung.