Die Nachfrage nach Covid-Impfstoffen hat nach der Pandemie stark nachgelassen, und auch die Einführung des RSV-Impfstoffs - dem zweiten zugelassenen Produkts von Moderna - verlief langsamer als erwartet. Infolgedessen sieht sich das Unternehmen gezwungen, Kosten zu senken. Vorstandschef Stéphane Bancel kündigte an, die Barausgaben in diesem Jahr um eine Milliarde Dollar zu reduzieren und 2026 weitere 500 Millionen Dollar einzusparen. Die Zahlen für das abgelaufene Jahr will der Konzern am 14. Februar veröffentlichen.