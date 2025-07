Das Biotechnologieunternehmen Moderna kündigte am Donnerstag an, rund zehn Prozent seiner Stellen zu streichen. «Bis zum Ende des Jahres werden wir voraussichtlich weniger als 5000 Mitarbeiter beschäftigen», schrieb Konzernchef Stephane Bancel in einer Mitteilung an die Belegschaft. Moderna hatte bereits zu Jahresbeginn angekündigt, die Betriebskosten bis 2027 um bis zu 1,7 Milliarden Dollar senken zu wollen.