Der US-Pharmakonzern Moderna hat im zweiten Quartal dank seiner Impfstoff-Partnerschaft mit der britischen Regierung die ‌Umsatzerwartungen ⁠übertroffen. Die Einnahmen stiegen im abgelaufenen Jahresviertel um gut ⁠zwei Prozent auf 145 Millionen Dollar. Analysten hatten laut LSEG-Daten im ‌Schnitt lediglich mit 103 Millionen Dollar gerechnet. ‌Der Quartalsverlust verringerte ​sich um fünf Prozent auf 1,97 Dollar pro Aktie und lag damit ebenfalls besser als die erwarteten 2,08 Dollar Verlust je Aktie. Das Unternehmen bekräftigte seine Prognose ‌für das Gesamtjahr und rechnet weiter mit einem Umsatzwachstum von bis zu zehn Prozent.