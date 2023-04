Die Staatsanwaltschaft untersuche mögliche Gesetzesverstösse durch Regierungsvertreter, Aufsichtsbehörden und Führungskräfte beider Banken, berichtete die "Financial Times" am Sonntag unter Berufung auf die Bundesanwaltschaft. Es gebe "zahlreiche Aspekte der Ereignisse rund um die Credit Suisse", die eine Untersuchung rechtfertigten, hiess es. Es gehe darum, Straftaten aufzudecken, die in die Zuständigkeit der Staatsanwaltschaft fallen könnten.