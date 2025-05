Mit den Quartalszahlen habe das Management zwar einen verständlichen Plan zum Schuldenabbau präsentiert, es sei aber fraglich, ob dieser auch aufgehe. So suche das Unternehmen seit über einem Jahr einen Käufer für die Fabrik in Malaysia, wobei er den Buchwert von 1 Milliarde Euro als unrealistisch erachte, so der Analyst weiter.