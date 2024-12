In der Schlussphase der ersten Regierung Trump im Jahr 2020 erfüllte die Schweiz aus US-Sicht tatsächlich die Kriterien einer Währungsmanipulatorin - und landete auf dieser ominösen Liste, in wenig rühmlicher Nachbarschaft wie Vietnam oder Taiwan. Theoretisch drohen diesen Ländern Zölle auf Exportprodukte in die USA. Das trat aber im Fall der Schweiz nicht ein. Unter der Regierung Biden verschwand die Schweiz auch wieder von der Liste.