Die EZB hat seit Sommer 2022 im Kampf gegen die Inflation die Zinsen zehn Mal in Serie angehoben - die bislang letzte Anhebung war im September 2023. Seitdem liegt der am Finanzmarkt massgebliche Einlagensatz auf dem Rekordniveau von 4,00 Prozent. Fünf Zinssitzungen in Folge halten die Währungshüter bereits ihre Füsse still. Die Inflation im Euroraum ist mittlerweile auf 2,4 Prozent im März gesunken. Nach der jüngsten Zinssitzung am Donnerstag hatte EZB-Präsidentin Christine Lagarde die Tür für eine baldige erste Zinssenkung weit aufgestossen. Eine Reihe von Währungshütern hatte bereits auf den Juni als möglichen Starttermin für die Zinswende hingewiesen.