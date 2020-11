Die Aktienmärkte haben sich im November trotz weltweit steigender Corona-Fallzahlen als äusserst robust erwiesen. In den USA läuft gar ein regelrechter Bullenmarkt, der letzte Woche in einem Allzeithoch im Dow Jones mündete. Der wichtigste Aktien-Index der Welt knackte sogar erstmals die Marke von 30'000 Dollar. In der Schweiz bewegen sich die Indizes seit Wochen immerhin auf stabilem Niveau. Der Swiss Market Index (SMI) hält sich seit Monaten robust um die Marke von 10'500 Punkten. Den Durchhänger vom Oktober konnte der Leitindex in der ersten Novemberhälfte durch ein starkes Comeback ausgleichen.

Vor allem die Politik der Notenbanken sowie die Euphorie um die Wirksamkeit einiger Corona-Impfstoff-Kandidaten sorgen für gute Stimmung an den Märkten. Mohamed El-Erian, Ex-Pimco-CEO und heute einer der Top-Wirtschaftsberater beim deutschen Versicherungskonzern Allianz, traut der starken Performance an den Aktienmärkten aber nicht. "Ich kann nachvollziehen, dass sich die Märkte zuletzt vor dem Hintergrund eines besseren Umfelds positiv entwickelt haben", sagt El-Erian in einem Interview mit Yahoo Finance. Die Fed sei schliesslich gewillt, die Märkte ohne Wenn und Aber zu stützen. Zudem sei durch den Corona-Impfstoff ein Ende der Pandemie in Sichtweite gerückt.

"Wir haben aber noch immer eine holprige Reise vor uns. In den nächsten Monaten werden Teile der Wirtschaft stark unter Druck geraten", warnt El-Erian. Notenbanken und Impfstoff-Hoffnungen führten zwar dazu, dass der Markt weiter im "Risk-On"-Modus bleibe.

Laut dem Ökonomen gebe es aber ein Risiko, vor welchem diese beiden Stützen keinen Schutz böten: Firmeninsolvenzen. Diese sind laut El-Erian in Zukunft unvermeidbar. Für ihn ist klar: "Wer jetzt nach mehr Rendite strebt, muss ein hohes Ausfallrisiko in Form von Firmeninsolvenzen in Kauf nehmen. Und davor können Notenbanken Anleger nicht schützen."

El-Erian moniert ausserdem die immer weiter fortschreitende Entkopplung der Aktienmärkte von der Realwirtschaft. "Die Kluft zwischen 'Main Street' und Wall Street ist riesig und wird immer grösser." Das sei auf lange Sicht weder gesund für die Gesellschaft noch für die Märkte, so der Allianz-Wirtschaftsberater. "Anleger sollten auf der Hut sein, vor allem dann, wenn sich die Wirtschaft nicht so schnell erholt, wie es der Markt derzeit einpreist."

El-Erian war von 2007 bis 2014 CEO bei Pimco, einem der grössten Obligationen-Vermögensverwalter der Welt. Es wurde über einen Streit mit Pimco-Gründer Bill Gross spekuliert. El-Erian schmiss nach eigenen Angaben seinen gut bezahlten Job aber, weil ihm damals zehnjährige Tochter auf einem Zettel 22 Ereignisse in ihrem Leben aufgeschrieben hatte, die er als Vater verpasst habe.