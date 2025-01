Auch zum neuartigen T-Zell-Engager Switch-DARPin sollen im Laufe des zweiten Quartals 2025 weitere Daten präsentiert werden. Im November hatte Molecular hierzu erste Daten auf der Jahrestagung der Society for Immunotherapy of Cancer (SITC) vorgestellt. Die präsentierten Daten liefern eine weitere Validierung von Switch-DARPins und zeigen, dass eine bedingte T-Zell-Aktivierung mit potenter Co-Stimulation in soliden Tumoren, nicht aber in gesundem Gewebe, möglich ist.