Die insgesamt 3'642'988 neu ausgegebenen ADS entsprechen der gleichen Menge Molecular-Partners-Aktien, wie einer Mitteilung des Schlieremer Unternehmens vom Freitag zu entnehmen ist. Die ADS werden zu einem Preis von 5,49 Dollar ausgegeben. Die Molecular-Aktie schloss am Donnerstag an der Börse SIX bei 5,52 Franken.