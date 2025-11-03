Dabei handelt es sich um einen multispezifischen T-Zell-Engager zur Behandlung von akuter myeloischer Leukämie (AML), teilte Molecular Partners am Montag mit. Die Präsentation umfasse die dabei jüngsten Ergebnisse der erstmals am Menschen durchgeführten Studie bei Patienten mit rezidivierter oder refraktärer AML sowie MDS/AML.