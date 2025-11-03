So geht es um aktualisierte Daten zur Phase-1/2a-Studie des Kandidaten MP0533, die an der Jahrestagung der American Society of Hematology (ASH) gezeigt werden.
Dabei handelt es sich um einen multispezifischen T-Zell-Engager zur Behandlung von akuter myeloischer Leukämie (AML), teilte Molecular Partners am Montag mit. Die Präsentation umfasse die dabei jüngsten Ergebnisse der erstmals am Menschen durchgeführten Studie bei Patienten mit rezidivierter oder refraktärer AML sowie MDS/AML.
Auf dem Jahreskongress der Society for Immunotherapy of Cancer (SITC) werde Molecular Partners zudem neue präklinische Proof-of-Concept-Daten zu seinem CD3 Switch-DARPin T-Zell-Engager (TCE) mit CD2-Kostimulation vorstellen. Dieser habe eine selektive T-Zell-Zytotoxizität gezeigt.
