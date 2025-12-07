8 von 48 Patienten hätten auf das Medikament angesprochen. Dabei hätten fünf Patienten vollständig angesprochen und drei Patienten einen morphologisch leukämiefreien Zustand erreicht. Die Ergebnisse würden darauf hindeuten, dass Patienten mit geringer Krankheitslast am ehesten von MP0533 profitieren könnten. Die Resultate rechtfertigten eine weitere Erforschung des Potenzials von MP0533, hiess es.