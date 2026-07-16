In der TACTIC-Studie werde der Wirkstoff zusammen mit einer modernen Immuntherapie und Standard-Chemotherapie als erste Behandlung nach Diagnose für Patienten mit fortgeschrittenem Gallengangskrebs getestet, teilte das Unternehmen am Donnerstag mit. Ziel der Studie mit insgesamt 75 Patienten sei es, den höheren klinischen Nutzen von MP0317 in Kombination mit der Standardtherapie gegenüber dieser alleine aufzuzeigen. Neun spezialisierte Kliniken in Frankreich behandeln den Angaben zufolge bereits Patienten, erste Ergebnisdaten werden 2027 und der Studienabschluss 2028 erwartet.