Neue Daten deuten laut einer Mitteilung vom Dienstag auf das Potenzial hin, das therapeutische Fenster zu erweitern und die Sicherheit im Vergleich zu bestehenden T-Zellen-Engagern zu verbessern. Die Daten wurden im Rahmen einer mündlichen Präsentation auf der Jahrestagung der American Society of Hematology in New Orleans bekannt gegeben.