Das Biotech-Unternehmen Molecular Partners kündigt neue Daten aus seiner frühen Forschungspipeline mit Radio-DARPins an. Diese wird das Unternehmen auf dem Fachkongress Global Radiopharmaceuticals Development Summit in Shanghai vorstellen, wie aus einem Communiqué vom Donnerstag hervorgeht.
In der Präsentation wird erklärt, wie gut sich die sogenannten Radio-DARPins mit verschiedenen radioaktiven Stoffen kombinieren lassen. Dabei werden zwei unterschiedliche Radio-DARPins vorgestellt, die jeweils auf eine bestimmte Art von Tumor abzielen.
Untersuchungen an Mäusen mit Tumoren zeigen, dass sich beide Radio-DARPins im Körper sehr ähnlich verhalten - egal ob sie mit Lutetium-177 oder mit Blei-203 verbunden sind. Sie verteilen sich auf vergleichbare Weise im Körper und werden auch ähnlich schnell wieder abgebaut und ausgeschieden.
Ausserdem kann man durch Bilder mit Lutetium-177 Rückschlüsse darauf ziehen, wie sich ein ähnlicher, therapeutisch eingesetzter Stoff namens Actinium-225 verhalten würde. Das Gleiche gilt für Blei-203 im Vergleich zu Blei-212.
(AWP)