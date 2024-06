Bei MP0317 handelt es sich der Mitteilung zufolge um einen CD40-Agonisten, der darauf abzielt, Immunzellen spezifisch in der Mikroumgebung eine Tumors zu aktivieren, indem er sich an das Fibroblasten-Aktivierungsprotein (FAP) bindet, das in grossen Mengen in der Umgebung von Tumoren exprimiert wird. Dieser tumorlokale Ansatz habe das Potenzial, im Vergleich zu systemischen CD40-gerichteten Therapien eine grössere Wirksamkeit mit weniger Nebenwirkungen zu erzielen.