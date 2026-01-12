Die Mittel sollen wie geplant ausreichen, um das laufende Geschäft bis ins Jahr 2028 zu finanzieren. Per Ende Dezember 2025 verfügte Molecular Partners noch über flüssige Mittel in Höhe von 93,1 Millionen Franken, wie das Unternehmen in der Nacht auf Montag mitteilte. Ende September waren es noch 105 Millionen gewesen.