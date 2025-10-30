Im November erste Daten

Zur Pipeline sagte CEO Patrick Amstutz im Rahmen der aktuellen Q3-Berichterstattung, dass man sich freue, im November erste klinische Bildgebungsdaten zu MP0712, dem ersten Radio-DARPin gegen DLL3, aus der Compassionate-Care-Anwendung in Südafrika vorstellen zu können. Der IND-Antrag für MP0712 sei eingereicht, und man sehe die Alpha-Targeting-Ansätze für DLL3 bei Lungenkrebs als eine wertvolle neue Behandlungsmethode für Patienten. «Aufbauend auf diesen Fortschritten etablieren wir gemeinsam mit unserem Partner Orano Med eine Pipeline weiterer Radio-DARPins für ausgewählte Ziele, darunter Mesothelin für Eierstockkrebs.»