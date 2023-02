Diese ersten Daten zeigten das Potenzial des Ansatzes, hohe Mengen an Radioaktivität in den Tumor zu bringen und gleichzeitig das Problem zu überwinden, dass sich kleine, proteinbasierte Transportvektoren in der Niere ansammeln. "Die therapeutische Chance, die sich aus diesem Ansatz ergibt, besteht darin, sowohl die Sicherheit als auch die Wirksamkeit zu verbessern, da sich höhere Radioaktivitätsdosen selektiv am Tumorort anreichern", wird Daniel Steiner, Senior Vice President of Research bei Molecular Partners, in der Mitteilung zitiert.