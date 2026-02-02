Der Kandidat ist ein sogenannter Radio-DARPin und wurde zur Behandlung von kleinzelligem Lungenkrebs (SCLC) eingesetzt. Die nun vorgestellten Daten hätten die bereits im November präsentierten vielversprechenden ersten Ergebnisse untermauert, heisst es in einem Communiqué von Molecular Partners vom Montag. MP0712 ist ein sogenannter Radio-DARPin, ein speziell entwickeltes Protein, das Tumore gezielt mit radioaktiven Teilchen angreift. Der Wirkstoff richtet sich gegen DLL3, ein Eiweiss, das in bestimmten Krebsarten wie kleinzelligem Lungenkrebs (SCLC) und anderen neuroendokrinen Tumoren vorkommt. Entwickelt wird das Medikament gemeinsam mit dem Partnerunternehmen Orano Med.