Am Kongress seien vielversprechende Aufnahmen aus einer ersten Anwendung am Menschen gezeigt worden, heisst es in einem Communiqué vom Mittwoch. Bei MP0712 handelt es sich um einen neuartigen Eiweiss-Wirkstoff, der gezielt bestimmte Tumorzellen erkennt und diese dann zerstören soll. Entwickelt wird das Medikament gemeinsam mit dem Partnerunternehmen Orano Med.