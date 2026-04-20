MP0712, ein radioaktiver Eiweisswirkstoff, verfolgt einen anderen Ansatz: Es bringt gezielt radioaktive Strahlung direkt in den Tumor. Dazu bindet es sich an bestimmte Strukturen auf Krebszellen und gibt dort die Strahlung ab. So soll die Wirkung möglichst auf den Tumor begrenzt bleiben, während gesundes Gewebe geschont wird. Der Kandidat wird bereits in einer frühen klinischen Studie in den USA bei Patienten mit kleinzelligem Lungenkrebs getestet.