Der Mutterkonzern von Marken wie Louis Vuitton oder Dior hatte am Donnerstagabend die Übernahme eines zehnprozentigen Anteils an Double R bekanntgegeben. Die vom Moncler-Chef Remo Ruffini kontrollierte Investmentgesellschaft hält knapp 16 Prozent an dem Jacken-Anbieter. Mit dem Geld will Double R seinen Moncler-Anteil auf 18,5 Prozent aufstocken, während LVMH bis zu 22 Prozent an Double R kaufen will.