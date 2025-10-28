Der bereinigte Gewinn je Aktie von Mondelez lag im dritten Quartal bei 73 Cent, wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte. Analysten hatten im Schnitt mit 71 Cent gerechnet. Der Umsatz stieg um 5,9 Prozent auf 9,74 Milliarden Dollar und übertraf damit ebenfalls die Prognose von 9,71 Milliarden Dollar. Im Vorjahreszeitraum hatte Mondelez noch einen bereinigten Gewinn von 99 Cent je Aktie erzielt. Der ausgewiesene Nettogewinn belief sich auf 743 Millionen Dollar.
Im Vorfeld der Zahlenvorlage hatten sich Analysten zunehmend skeptisch gezeigt. In den vergangenen drei Monaten war die durchschnittliche Gewinnschätzung um rund 11,4 Prozent gefallen. Die aktuelle durchschnittliche Bewertung der Experten lautet dennoch «Kaufen».
Das durchschnittliche Kursziel auf Sicht von zwölf Monaten liegt bei 72,00 Dollar und damit 14,4 Prozent über dem letzten Schlusskurs. Die Mondelez-Aktie hatte im laufenden Quartal 1,3 Prozent nachgegeben, seit Jahresbeginn jedoch 3,2 Prozent zugelegt.
(Reuters)