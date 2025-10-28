Der bereinigte Gewinn je Aktie von Mondelez lag im dritten Quartal bei 73 Cent, wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte. Analysten hatten im Schnitt mit 71 Cent gerechnet. Der Umsatz stieg um 5,9 Prozent auf 9,74 Milliarden Dollar und übertraf damit ebenfalls die Prognose von 9,71 Milliarden Dollar. Im Vorjahreszeitraum hatte Mondelez noch einen bereinigten Gewinn von 99 Cent je Aktie erzielt. Der ausgewiesene Nettogewinn belief sich auf 743 Millionen Dollar.