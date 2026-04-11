Die Raumkapsel Orion sei um 17.00 Ortszeit vor ⁠der Küste Südkaliforniens im Pazifischen Ozean gelandet, teilte die US-Weltraumbehörde Nasa am ‌Samstag mit. Dort sei die vierköpfige Besatzung ‌von Bergungskräften in Empfang genommen ​worden. Die drei US-Astronauten Reid Wiseman, Victor Glover und Christina Koch sowie der Kanadier Jeremy Hansen hatten sich bei ihrer Mondumrundung 406'773 Kilometer von der Erde entfernt - weiter als jeder ‌andere Mensch.