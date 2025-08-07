Die gebürtige Belgierin verfüge über einen Masterabschluss in Elektromechanik und fast 30 Jahre internationale Führungserfahrung, unter anderem beim US-Autokonzern General Motors, heisst es in einer Mitteilung vom Donnerstag. Die Geschäftsleitung besteht neu aus 3 Personen: neben Welvaert sind dies die Co-Chefs Kai Arndt und Michael Pistauer (zusätzlich CFO).