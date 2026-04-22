«Nach dem erfolgreichen Aufbau und der strategischen Weiterentwicklung von Montana Aerospace wird Herr Arndt von seiner Funktion als CEO in die Rolle eines Beraters wechseln und insbesondere den Präsidenten des Verwaltungsrats beraten», schreibt das Unternehmen in der Mitteilung. In dieser Funktion werde er die weitere Entwicklung der Gruppe unterstützen und «weiterhin in wesentliche strategische Themen eingebunden» sein, insbesondere durch seine Mitwirkung im Investment Committee.