Im Rahmen des Vertrags werde die Montana-Tochter Universal Alloy Corporation (UAC) in ihrem Werk in Canton, USA, Rumpf-Kiel-Verbindungen sowie Leitwerksverbindungen herstellen. Diese seien für die Flugzeuge des Typs Boeing 777 und Boeing 787 Dreamliner vorgesehen. Das Werk in Canton verfüge über die grösste Extrusionspresse in Nordamerika. Deshalb könnten dort Luftfahrtkomponenten mit einer Länge von mehr als 30 Metern hergestellt werden.