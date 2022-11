Montana Aerospace befindet sich derzeit in der Endphase eines umfangreichen Investitionsprogramms mit einem Gesamtvolumen von über 600 Millionen Euro. Neben dem Ausbau und der Entwicklung des Strangpressgeschäfts in Europa wurde in den vergangenen 48 Monaten auch stark in die Entwicklung der One-Stop-Shop-Strategie investiert sowie ins Service- und Produktportfolio im Bereich komplexer, kritischer Komponenten.