Während vor wenigen Tagen noch alle fünf das Unternehmen abdeckenden Analystinnen und Analysten die Montana‑Aktien zum Kauf empfohlen hatten, sind es nun noch vier. Ein Experte, Kepler Cheuvreux, rät inzwischen zum Halten, ein weiterer spricht sogar eine Verkaufsempfehlung aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt dennoch weiterhin rund 37 Prozent über dem aktuellen Kursniveau. Allerdings geht die pessimistischste Einschätzung von weiteren Kursverlusten von bis zu 63 Prozent aus.