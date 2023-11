Am Ausblick hält das Unternehmen fest. So will Montana Aerospace 2023 einen Umsatz von über 1,5 Milliarden Euro und einen adjustierten EBITDA von 130

bis 150 Millionen Euro erzielen. 2024 dann soll der Umsatz auf über 1,7 Milliarden Euro steigen. Das adj. EBITDA soll zwischen 180 und 200 Millionen Euro liegen. Sowohl für 2023 als auch das kommende Jahr peilt das Unternehmen einen positiven Free Cash Flow und einen Reingewinn an.