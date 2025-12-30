Alleiniger CEO beim Luft- und Raumfahrtzulieferer wird Kai Arndt. Er war bislang Co-CEO und verantwortete das Luftfahrtsegment Aerostructures. Neuer Finanzchef (CFO) wird Patrick Maurer. Er ist seit August 2022 Teil der Gruppe und hatte zuletzt die Funktion des CFO beim Bereich Aerostructures inne, auf den sich die Gruppe infolge der strategischen Neuausrichtung fokussiert.