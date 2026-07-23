Die Vereinbarung umfasse sechs hochpräzise Komponenten, die am belgischen Standort von Asco produziert würden, teilte Montana Aerospace am Donnerstag mit. Dazu gehören unter anderem die Flügelrippe im Bereich des Klappgelenks für die trägergestützte Variante F-35C sowie die linken und rechten Holme des Querruder-Betätigungssystems.