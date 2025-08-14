Ausblick bestätigt

Die Ziele für 2025 wurden sodann bestätigt. Für das laufende Jahr erwartet das Management ein Nettoumsatz von mehr als 1,6 Milliarden Euro und ein bereinigtes EBITDA von mehr als 200 Millionen Euro. Im Bereich Aerostructures wird ein Umsatz in Höhe von 850 Millionen Euro angestrebt, im Bereich Energy ein solcher von rund 680 Millionen.