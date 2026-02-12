Erholung der Lieferketten

Das Geschäftsjahr sei getragen von einer breiteren Erholung der Lieferkette der zivilen Luftfahrt und einer steigenden Nachfrage seitens der OEM-Kunden, heisst es in der Mitteilung. Die positive Umsatzentwicklung sei durch organisches Wachstum an allen Standorten zustande gekommen. Die Produktionsvolumina hätten sich sowohl auf bestehenden als auch auf neuen Plattformen ausgeweitet.