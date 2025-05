Neu soll die Tochter UAC Europe von Montana Aerospace zusätzliche Teile für die A330-Familie liefern. Dazu gehörten im Rahmen eines Mehrjahresvertrags spezielle Strukturkomponenten wie Querträger einschliesslich Befestigungen für den Kabinenboden, teilte Montana am Dienstag mit. Die Lieferungen sollen sowohl an Sublieferanten zur weiteren Vormontage als auch direkt an die Airbus-Standorte in Hamburg und Nordenham erfolgen.