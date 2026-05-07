Das Aerostructures-Segment wuchs um 5,5 Prozent auf 233,5 Millionen Euro. Montana profitiere von der steigenden globalen Nachfrage im Luftverkehr sowie der Modernisierung von Flugzeugflotten, die zu hohen Auftragsbeständen bei den Kunden führen. Rückläufig entwickelte sich dagegen das Segment Alpine Metal Tech. Hier schlug ein Umsatzrückgang von 14,1 Prozent auf 14,7 Millionen Euro zu Buche, welchen das Management mit der Verschiebung von Auslieferungen erklärt.