Die im Besitz des österreichischen Industriellen Michael Tojner stehende Käuferin sei unter einer Reihe von Interessenten ausgewählt worden. Sie habe den höchsten Kaufpreis sowie Transaktionssicherheit und Geschwindigkeit bei der Umsetzung geboten. Die Unterzeichnung und der Abschluss der Transaktion erfolgten gleichzeitig, heisst es weiter. Tojner hatte zuletzt einen Anteil an Montana Aerospace von knapp 46 Prozent gemeldet.