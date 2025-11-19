Mit der Vertragsverlängerung werde das Vertrauen von Airbus in Montana Aerospace als global führenden Anbieter von Strukturteilen für die Luft- und Raumfahrt bekräftigt, heisst es in einer Mitteilung vom Mittwoch. Die Extrusionstechnologie ermögliche die Herstellung leichter und hochstabiler Bauteile und sei ein zentraler Bestandteil der Fertigungskapazitäten von Montana Aerospace in den USA und Europa.