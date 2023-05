Asta stellt Kupferteile für Transformatoren, Generatoren und Motoren für die Hochspannungsindustrie her. Das Unternehmen könnte für Investoren interessant sein, die eine stärkere Beteiligung an der weltweiten Umstellung auf sauberere Energieformen anstreben. Das breitere Energiegeschäft von Montana Aerospace steigerte den Umsatz 2022 um 25 Prozent auf 480 Millionen Euro, da infolge des russischen Einmarschs in der Ukraine die Nachfrage nach alternativen Energiequellen zunahm.