«Montana Aerospace ist inzwischen dividendenfähig», sagte Michael Pistauer, der bis Ende 2025 Co-CEO war und im Verwaltungsrat des Unternehmens sitzt. «Wir peilen daher für 2025 eine Gewinnausschüttung an, in Form einer Dividende oder in Form eines Aktienrückkaufprogramms.» Es werde einen entsprechenden Vorschlag an die Generalversammlung geben.