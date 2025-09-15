Grund für die Verzögerung waren die Restrukturierungsmassnahmen um die angeschlagene deutsche Batterietochter Varta, die bis zur GV am 30. Juni keinen Abschluss vorlegen konnte. Neben der Abnahme der Jahres- und Konzernrechnung, sind auch die Berichterstattung der Revisionsstelle, die Verwendung des Bilanzergebnisses sowie die Entlastung des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2024 an der aoGV traktandiert.