An der ausserordentlichen Generalversammlung (GV) von Montana Tech sollen alle Traktanden rund um die Jahres- und Konzernrechnung abgehandelt werden, die bei der ordentlichen GV noch ausgespart wurden, wie der Einladung zu entnehmen ist.
Grund für die Verzögerung waren die Restrukturierungsmassnahmen um die angeschlagene deutsche Batterietochter Varta, die bis zur GV am 30. Juni keinen Abschluss vorlegen konnte. Neben der Abnahme der Jahres- und Konzernrechnung, sind auch die Berichterstattung der Revisionsstelle, die Verwendung des Bilanzergebnisses sowie die Entlastung des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2024 an der aoGV traktandiert.
(AWP)