Am Mittag lag der Kurs 6,4 Prozent im Plus bei 21,97 Euro. Für die meisten Anteilseigner dürfte das dennoch nur ein schwacher Trost sein, denn bevor die Aktie im Herbst vergangenen Jahres abstürzte, war sie noch an die 60 Euro wert. Und schon zuvor wurden sie wegen der Probleme von Varta geschröpft, auf dem Höhepunkt im Frühjahr 2021 hatten Spekulationen das Papier sogar bis auf über 180 Euro getrieben. Vor gut zwei Jahren setzte dann ein steter Niedergang ein.