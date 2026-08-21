Allerdings stehen mehrere Fragezeichen hinter dem Plan. MPS und Banco BPM hatten erst im Juli Gespräche ‌über eine Fusion zu den Akten gelegt, nachdem sich der mit 29,3 Prozent grösste BPM-Aktionär Credit Agricole dagegen gesperrt hatte. Im Verwaltungsrat von MPS erhielt Lovaglio für seine Pläne zwar eine Mehrheit. Dass es dort aber Gegenstimmen gab, lässt die nötige Zustimmung auf einer Hauptversammlung am 29. Oktober aber fraglich erscheinen. Nach den italienischen Übernahmeregeln braucht MPS für alle Gegenmassnahmen gegen ​den Verkauf ​an Intesa die Zustimmung von mehr als 50 Prozent der eigenen Aktionäre. Die grössten MPS-Anteilseigner ⁠sind Delfin, die Holding der Brillendynastie Del Vecchio (EssilorLuxottica), mit 17,5 Prozent, der Geschäftsmann Francesco Gaetano Caltagirone mit 10,3 ​Prozent und der italienische Staat mit 4,9 ⁠Prozent.