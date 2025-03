Die Ratingagentur bestätigt daher ihren Ausblick für die nächsten 12 bis 18 Monate mit «stabil», wie es in einer Mitteilung von Moody's am Mittwoch heisst. «Die wettbewerbsfähige Wirtschaft der Schweiz mit einem starken BIP und niedriger Inflation bietet ein robustes Geschäftsumfeld für Banken», schreibt Moody's im Bericht. Zudem habe die Schweizer Nationalbank (SNB) die Zinsen schneller gesenkt als die Europäische Zentralbank (EZB). Die Kreditvergabe an private Haushalte dürfte daher von den niedrigeren Zinsen profitieren, während sich die Kreditvergabe an Unternehmen aufgrund der Herausforderungen im exportabhängigen Produktionssektor leicht verschlechtern könnte.