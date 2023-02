Die Ratingagentur Moody's sieht in der Demografie das wirtschaftlich grösste Risiko für Deutschland. "Die Bevölkerung altert mit einer der schnellsten Raten weltweit, was das Arbeitskräfteangebot verringern und die öffentlichen Ausgaben für Sozialfürsorge, Gesundheit und Renten erhöhen wird", heisst es in der am Dienstag veröffentlichten Studie mit Blick auf die steigende Lebenserwartung bei niedrigen Geburtenraten.