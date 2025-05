Bei der Überprüfung der Kreditwürdigkeit von Italien hat die Ratingagentur Moody's am Freitag das Rating bei «Baa3» belassen und den Ausblick von «stabil» auf «positiv» angehoben. Die Aktualisierung des Ausblicks begründete die Ratingagentur mit einer «besser als erwarteten» fiskalischen Entwicklung im vergangenen Jahr und einem stabilen politischen Umfeld. «Der positive Ausblick wird auch durch einen robusten Arbeitsmarkt, solide Haushalts- und Unternehmensbilanzen und einen gesunden Bankensektor unterstützt», so Moody's in seinem Bericht.